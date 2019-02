Kreuztal-Krombach – Schwarzer VW Touran entwendet – 25.000,- Euro Beutewert

(wS/ots) Kreuztal-Krombach 04.02.2019 | Die Polizei bittet um Mithilfe

Am Freitagabend bzw. in der Nacht zu Samstag wurde ein bereits abgemeldeter schwarzer VW Touran 2.0 TDI in der Straße „Auf dem Heidfeld“ im Industriegebiet in Kreuztal-Krombach entwendet.

Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen bzw. zum Verbleib des rund 25.00 Euro teuren Fahrzeugs, das im hinteren linken Karosseriebereich eine Beule hat, nimmt das Kreuztaler Kriminalkommissariat unter 02732-909-0 entgegen.

