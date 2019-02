Kreuztaler Hofladen- u. Biomarkt feiert 2-jähriges – 02.03.2019

(wS/red) Kreuztal 27.02.2019 | Kreuztaler Hofladen- und Biomarkt im März

Am Samstag, 02. März von 08.00 bis 13.00 Uhr, findet in Kreuztals Mitte der nächste Hofladen- und Biomarkt statt. An diesem Tag wird das Projekt Hofladen- und Biomarkt bereits

zwei Jahre alt. Und das wird besonders gefeiert: Neben dem gewohnten umfangreichen Angebot von Biowaren und Selbsterzeugnissen erwarten die Markbesucher Waffeln mit oder ohne Apfelstücke von Bianca Dollinger, Kaffee, Luftballons und die Feedback-Box im Zelt der Stadt Kreuztal.

Hier hat jeder die Möglichkeit, Anregungen, Kritik und Verbesserungsvorschläge zum Markt vorzubringen. Das Zelt der Stadt Kreuztal steht in der Mitte des Marktes, dort wo sich in den Sommermonaten – also auch diesen Samstag – die gemütlichen und zum Verweilen einladenden Sitzgelegenheiten befinden.

Außerdem kann man Apfelsaft verköstigen oder bei FranzArt vorgefertigte Stoff-Schmetterlinge herstellen und für kleines Geld mit nach Hause nehmen. Jörn Krause und sein Pferd

„Hinrich“ bieten außerdem eine besondere Überraschung. Alle Infos zum Kreuztaler Hofladen- und Biomarkt gibt es auf der Homepage der Stadt Kreuztal unter dem Menüpunkt „Einkaufen in Kreuztal“.



