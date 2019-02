Leben in Vielfalt in Bad Berleburg

(wS/red) Bad Berleburg 01.02.2019 | Diskutieren Sie mit, Ihre Meinung ist gefragt

Die Stadt Bad Berleburg lädt alle Interessierten herzlich ein, ihre Gedanken und Impulse zum Thema „Leben in Vielfalt in Bad Berleburg“ bei der gleichnamigen Veranstaltung am 16. Februar von 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr im Johannes-Althusius-Gymnasium einzubringen.

Was bedeutet Leben in Vielfalt im interkulturellen Miteinander, in der Gemeinschaft, in der Familie, als junger Mensch und im Alter, im Verein, im Beruf oder oder oder? Das möchten die Integrationsagentur der AWO Siegen, das Kommunale Integrationszentrum des Kreises Siegen-Wittgenstein, der Verein für Soziale Arbeit und Kultur Südwestfalen e.V. und die Stadt Bad Berleburg gerne diskutieren und Anregungen für ein zukunftsfähiges gesellschaftliches Miteinander in der vielfältigen Stadt Bad Berleburg aufnehmen.

Mitmachen kann jeder aus der Region, der sich für das Thema interessiert. Wer seine Meinung einbringen und sich mit anderen austauschen möchte, ist herzlich willkommen. Die Diskussion findet unter fachkundiger Moderation statt. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos, Interessierte können sich bis zum 11. Februar bei der Stadt Bad Berleburg anmelden: per Mail an m.pritzel@bad-berleburg.de oder telefonisch unter 02751/923-213.

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier