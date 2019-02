(wS/red) Siegen 02.02.2019 | Eine von 35 Schulen in Nordrhein-Westfalen – Realschule Am Oberen Schloss wird „Talentschule“

Große Freude bei den 598 Schülerinnen und Schülern: Die Realschule Am Oberen Schloss – Ganztagsrealschule der Stadt Siegen ist als eine von 35 neuen „Talentschulen“ in Nordrhein-Westfalen ausgewählt worden. Diese nehmen zum kommenden Schuljahr 2019/2020 erstmalig den Schulbetrieb auf. Das hat das Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen heute (Freitag, 1. Februar 2019) bekannt gegeben. Dazu sagte Schulleiter Wieland Briel: „Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung der Landesregierung, weil wir darin eine Bestätigung unserer Arbeit sehen. Durch die Förderung können wir unseren pädagogischen Ansprüchen gerecht werden.“ Mit der Teilnahme am Schulversuch will die Realschule ihre Profilbildung im MINT-Bereich konsequent und vielfältig unterstützt fortsetzen.

Landesweit sind unter den 35 ausgewählten „Talentschulen“ alle Schulformen vertreten, darunter fünf Realschulen. Die Siegener Realschule hat als Profil für den Schulversuch „MINT“ gewählt, der Schwerpunkt liegt somit auf den naturwissenschaftlich-mathematischen Fächern. Für die Stadt Siegen freute sich Bürgermeister Steffen Mues über die Auszeichnung: „Mit einer Talentschule können wir das Profil unserer Stadt als ausgezeichneter Schulstandort weiter schärfen. Gut ausgebildete junge Leute im MINT-Bereich sind wiederum für unsere heimische Wirtschaft ein enormer Gewinn, die Schülerinnen und Schüler haben hervorragende Berufsperspektiven.“ Insgesamt 149 Schulen hatten sich im Vorfeld um die Teilnahme als Talentschule beim Ministerium für Schule und Bildung beworben. Der Schulversuch ist auf sechs Jahre angelegt und wird wissenschaftlich ausgewertet.

Ziel der Realschule Am Oberen Schloss ist es, die bisher bestehenden neigungsdifferenzierten MINT-Fächer an der Schule weiter auszubauen, unter anderem mit neuen Fächern wie Robotik oder Bionik. Schülerinnen und Schüler sollen auf breiter Ebene gefördert werden. Aus Haushaltsmitteln der Stadt Siegen wurden in den vergangenen drei Jahren rund 52.000 Euro in die Ausstattung der Naturwissenschaften und der technischen Infrastruktur investiert, vorgesehen ist ab dem kommenden Jahr die Einführung eines flächendeckenden W-LANs sowie die Sanierung der drei naturwissenschaftlichen Räume.

Als „Talentschule“ wird im neuen Schuljahr ab Klasse 5 eine eigene „MINT-Fördersäule“ in der Realschule eingeführt, in der die Schülerinnen und Schüler sich je nach Neigung für ein Fach entscheiden können. Sie umfasst in der Erprobungsstufe – Klasse 5 und 6 – ein zusätzliches fachliches Angebot mit Grundlagen in den MINT-Bereichen. Neue Konzepte wird es beispielsweise auch im Bereich der Berufsorientierung geben, in Planung ist etwa eine interne Betriebsmesse. Festgelegte fächerübergreifende Projekte in den MINT-Fächern (etwa Informatik-Technik, Technik- Biologie, Biologie-Informatik) ab Klasse 7 unterstützen die unterrichtsbezogene, fächerübergreifende Teamentwicklung.

Im Rahmen des Schulversuchs Talentschule sind außerdem Kooperationen etwa mit dem Berufskolleg Technik, mit der Universität Siegen (MINT-Förderung), den Wirtschaftsjunioren oder dem Netzwerk SCHULEWIRTSCHAFT sowie zahlreiche Kooperationen mit heimischen Unternehmen geplant.

Der Schulversuch wurde am 3. Juli 2018 vom Landeskabinett beschlossen. Er soll, so das Ministerium für Schule und Bildung, zeigen, wie die Schülerleistungen an Schulen mit großen sozialen Herausforderungen durch besondere unterrichtliche Konzepte, gezielte Unterstützungsangebote bei der Schulentwicklung und zusätzliche Ressourcen gesteigert werden können. Darüber hinaus sollen die Talentschulen vor Ort einen positiven Beitrag zur Quartiersentwicklung leisten.

Bis zu 60 Schulen werden im Schulversuch im Endausbau mit zusätzlichen Ressourcen ausgestattet: 45 allgemeinbildende Schulen mit Sekundarstufe I sowie 15 berufsbildende Schulen. Die allgemeinbildenden Schulen erhalten einen Zuschlag in Höhe von 20 Prozent auf den Grundstellenbedarf, Berufskollegs erhalten mindestens vier Stellen für eine verbesserte Personalausstattung in den teilnehmenden Bildungsgängen. Ein zusätzliches Fortbildungsbudget in Höhe von jährlich 150.000 Euro steht im Haushalt für die Talentschulen bereit.



