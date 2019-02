(wS/red) Unter dem Motto „Rock, Pop und mehr“ wird am 23.02.2019 in der neueröffneten Dart – Musikkneipe Alter Bahnhof Eiserfeld die Coverband METEOR auf der Bühne stehen. Zum Programm gehören aktuelle Hits von Pink, Bryan Adams, Bon Jovi u.v.a., sowie Oldies aus den letzten vier Jahrzenten. Die Veranstaltung beginnt um 19:00 Uhr. Konzertkarten können an der Abendkasse erworben werden.

Foto: Meteor/Kurt Freund

