Schülerlauf 2019: Eine Frage der Ehre – Vorbereitung auf den Schülerlauf 2019

(wS/red) Siegen 28.02.2019 | Eine Frage der Ehre – Vorbereitung auf den Schülerlauf 2019

Am 10. Juli, drei Tage vor den großen Ferien im Sommer, findet zum siebten Mal der Siegerländer Volksbank-Schülerlauf statt. Tausende Schülerinnen und Schüler aller Schulformen treffen sich auf dem Weidenauer Bismarckplatz, um gemeinsam an sieben Läufen an den Start zu gehen. Zu einem Infotreffen und einen Austausch im Vorfeld hatte nun Schülerlauf-Organisator Martin Hoffmann in die Bismarckhalle eingeladen. Hoffmann hob noch einmal hervor, dass ohne den Enthusiasmus und die viele Arbeit der Lehrkräfte und engagierten Eltern diese Großveranstaltung nicht so erfolgreich wäre. Anna Witthake, Schulleiterin der Glückaufschule Siegen, bestätigte dies und betonte, dass Lehrerinnen und Lehrer in den letzten Jahren immer wieder Verbesserungsvorschläge einbringen konnten und damit der Schülerlauf jährlich weiter entwickelt und professioneller geworden sei. 2019 wird die Glückaufschule mit allen 200 Kindern und rund 30 Lehrerinnen und Begleitpersonen dabei sein.

Freuen sich bei den Grundschulen noch fast alle Kinder auf den Schülerlauf und ein gemeinsamer Schulausflug somit unproblematisch ist, wird bei den weiterführenden Schulen sehr unterschiedlich mit dem Event umgegangen. Für einige Schulen ist die Veranstaltung Teil einer Projektwoche, an der man sich aktiv (laufen) oder passiv (helfen) beteiligen kann, manche Schulen nehmen seit Jahren mit festgelegten Klassenstufen teil, bei anderen sind die sportlichen Schülerinnen und Schüler die Initiatoren und organisieren den Start gemeinsam mit den Sportlehrern. Einig waren sich alle am Infotreffen vertretenen Lehrerinnen und Lehrer aber darin, dass die Freiwilligkeit Priorität hat, damit der Spaß beim Schülerlauf an erster Stelle bleibt. Über ein besonderes Modell der Schülermotivation berichtete Jirka Papenfuß, Sportlehrer an der Gesamtschule Kreuztal: „Aus organisatorischen Gründen können bei uns jedes Jahr nur 200 bis 250 Schülerinnen und Schüler starten. Die mitmachen möchten fragen bereits Monate vorher an und wollen unbedingt dabei ein. Für unsere Schülerinnen und Schüler ist die Teilnahme deshalb eine Ehre und entsprechend motiviert sind alle dabei.“

Informationen zum 7. Siegerländer Volksbank-Schülerlauf gibt es bei :anlauf (0271/40578691) und unter www.siegerlaender-schuelerlauf.de Interessierte Schulen können bis zum 15. April die geplante Teilnehmerzahl durchgeben und auch in diesem Jahr unterstützten der Kreis Siegen-Wittgenstein die Schulen wieder mit der Übernahme der Druckkosten für die Schulshirt und 57Wasser stellt allen Schulen für die Vorbereitung wieder kostenlos Wasser zur Verfügung. Und dass die Strahlkraft der Siegener Großveranstaltung über die Kreisgrenze hinaus geht, zeigt die erstmalige Teilnahme der Leonardo da Vinci-Schule Morsbach. Die weiterführende Schule aus dem Oberbergischen hat bereits einen Bus gechartert.

