Siegen – Unfallflüchtiger hinterlässt 2.000 Euro Sachschaden – Polizei bittet um Hinweise

(wS/ots) Siegen 04.02.2019 | VW Touran beschädigt und vom Tatort entfernt

Am Dienstag in der Zeit zwischen 11.50 und 12.40 Uhr wurde ein in Weidenau in einem Parkhaus in der Bismarckstraße geparkter schwarzer VW Touran von einem noch unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort und ließ die Geschädigte auf einem Schaden von rund 2.000 Euro sitzen.

Das Siegener Verkehrskommissariat bittet mögliche Zeugen um sachdienliche Hinweise zu dem Unfallflüchtigen unter 0271-7099-0.



Anzeige/Werbung –

Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier