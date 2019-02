Vollsperrung der Littfebrücke in Kreuztal-Eichen

(wS/red) Kreuztal 28.02.2019 | B517: Sperrung der Littfebrücke in Kreuztal-Eichen

Kreuztal/Netphen (Straßen.NRW). Straßen NRW, Regionalniederlassung Südwestfalen in Netphen teilt mit, dass die Bundesstraße 517 in Kreuztal-Eichen zwischen dem Einmündungsbereich „Wendenhof/Eichener Straße“ und „Eichener Straße/Flipses Wiese“ voll gesperrt wird.

Die Sperrung wird Dienstagmorgen (5.3.) zwischen 7 und 8 Uhr eingerichtet und dauert schätzungsweise 8 Wochen.

Fahrzeuge größer 3,5 to werden über die ausgewiesene Umleitungsstrecke B54 (HTS) /Krombacher Höhe umgeleitet. Für den innerörtlichen PKW-Verkehr stehen in Fahrtrichtung nach Krombach die Straßen Wendenhof und Flipses Wiese und in Fahrtrichtung Kreuztal die Eichener Straße als Umleitungsmöglichkeit zur Verfügung. Die Umfahrung der Baustelle über die genannten innerörtlichen Straßen erfolgt im Einbahnstraßenverkehr.

Im Zuge der Vollsperrung werden die restlichen Bauabschnitte zwischen der Littfebrücke und dem Einmündungsbereich „Hagener Straße/Flipses Wiese“ fertig gestellt. Durch die Vollsperrung wird die Bauzeit erheblich verkürzt und damit der Weiterbau der Schwerlastroute in Kreuztal/Eichen insgesamt beschleunigt.

