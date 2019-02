Stadt Hilchenbach – Wilhelmsburg am 27. Februar nur vormittags geöffnet

(wS/red) Hilchenbach 19.02.2019 |Wilhelmsburg am 27. Februar nur vormittags geöffnet

Am Mittwoch, dem 27. Februar, bleiben die Stadtbücherei Hilchenbach und das Stadtmuseum in der Wilhelmsburg nachmittags wegen der Personalversammlung der Stadtverwaltung geschlossen. Am Vormittag sind diese beiden Einrichtungen ebenso wie das Stadtarchiv zwischen 10.00 und 12.00 Uhr wie gewohnt für die Kundinnen und Kunden geöffnet.

Das Rathaus der Stadt Hilchenbach ist mittwochs ohnehin nur bis 12.30 Uhr geöffnet. Allerdings ist zu beachten, dass die Beschäftigten am 27. Februar nachmittags wegen der Personalversammlung auch telefonisch nicht zu erreichen sind.

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier