Tödlicher Verkehrsunfall in der Leimbachstraße

(wS/ots) 15.02.2019 Siegen | Am Freitagmorgen um kurz vor sieben wollte ein 86-jähriger Fußgänger die Leimbachstraße in Siegen überqueren. Nachdem er bereits einen Fahrstreifen überquert hatte, näherte sich auf dem Gegenfahrstreifen ein Fahrzeug, so dass der Fußgänger wieder auf den bereits überquerten Fahrstreifen zurücktrat. Dort wurde er dann von einem stadteinwärts fahrenden Pkw erfasst. Der 86-Jährige zog sich bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen zu und wurde nach notärztlicher Versorgung vor Ort in ein Krankenhaus transportiert, wo er im weiteren Verlauf verstarb.

