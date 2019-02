(wS/mg) Burbach-Holzhausen 28.02.2019 | Am Donnerstag gegen 10:15 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 78-jähriger Pkw-Fahrer war mit seiner Ehefrau aus Richtung Allendorf in Fahrtrichtung Holzhausen unterwegs. An einem dortigen Kreisverkehr fuhr der Fahrer ungebremst über den Kreisel.

Video: Ungebremst über Kreisverkehr geflogen – Ehepaar schwer verletzt

Durch die hohe Geschwindigkeit hob der Wagen ab, durchbrach einen Baum und kam dann nach ca. 50 Metern auf der Richtungsfahrbahn Holzhausen auf der Seite zum Liegen. Die Feuerwehr rückte mit schwerem Gerät an um das Ehepaar aus dem beschädigten Auto zu befreien. Beide Fahrzeuginsassen wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Fotos & Videobeitrag: M. Groß / wirSiegen.de

