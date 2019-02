Wenden – Diebstahl eines Quad – Zeugen gesucht

(wS/ots) Wenden 02.02.2019 | Teures Quad aus Scheune gestohlen

In der Nacht zum Donnerstag entwendeten bisher unbekannte Täter in Ottfingen ein Quad. Dieses war in einer Scheune, in der Nähe eines Wohnhauses in der Mauerstraße, abgestellt. Nach Überwinden der Lenkradsperre schoben die Täter das Quad auf die Straße, wo es vermutlich aufgeladen wurde.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein Modell Blade 1000 von TGB, in weißer Farbe mit Olper Kennzeichen. Versehen war es mit einem Schneeschild an der Front und einem schwarzen Koffer. Der Gesamtschaden liegt im fünfstelligen Bereich. Die Polizei bittet um Hinweise zur Tatklärung unter der Telefonnummer 02761-9269-0.



