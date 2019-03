Unser Tier – Die Messe für alle Heimtierfreunde, 09.-10. März 2019, Siegen

(wS/red) Siegen 12.03.2019 | Unser Tier – Die Messe für alle Heimtier-Freunde

09. & 10. März 2018, Siegerlandhalle Siegen

Samstag & Sonntag 10.00 bis 18.00 Uhr

Am 09. Und 10. März 2019 drehte sich in der Siegerlandhalle in Siegen wieder alles rund ums Tier. Zahlreiche Fachaussteller, Händler, Züchter, Clubs und Vereine präsentierten Ihre Produkte und Dienstleistungen rund ums Tier. Von flauschigen Körbchen, über schicke Halsbänder und -leinen, tolles Spielzeug oder die verschiedensten Futtermöglichkeiten. All diese Produkte waren auf der Messe ebenso vertreten wie ein Tierfotograf, Tierversicherungen oder auch Tiertrainer. Darüber hinaus fanden viele Tiere an diesem Wochenende ihr Zuhause in der Siegerlandhalle, so zum Beispiel Alpakas und Schafe, eine Auswahl schönster Greifvögel, sowie zahlreiche Hunde und Katzen. Die Besucher konnten die Tiere ganz aus der Nähe bewundern, teilweise sogar auch streicheln oder einen tollen Schnappschuss landen. Ein ganz besonderes Highlight war auch wieder das bunte Showprogramm, das die Zuschauer faszinierte und bestens unterhielt.

Ob nun die umfangreiche Hundeschau der Eurasier, der Auftritt der Voltigiererinnen, die spektakuläre Flugshow der Falkoniere oder die Vorführungen und Erklärungen von Hundetrainern und -therapeuten – für jeden Geschmack war ein toller Programmpunkt dabei und bei einigen konnte das Publikum sogar mitmachen.

Diesem tollen Angebot konnten auch ca. 3000 Besucher am vergangenen Wochenende nicht widerstehen. Den Sturmböen zum Trotz fanden sich viele Tierfreunde in der Siegerlandhalle ein und informierten sich über alles wissenswertes rund um „Unser Tier“.

Anzeige/Werbung –

Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier