Berichte der Kreispolizeibehörde Olpe vom 18.04.2019

Auffahrunfall mit hohem Sachschaden

Wenden- Ein Auffahrunfall mit hohem Sachschaden hat sich gestern Nachmittag (17. April) gegen 16.20 Uhr in Möllmicke ereignet. Drei Fahrzeuge befuhren hintereinander die Schubertstraße. Der vorderste Fahrer, ein 19-Jähriger, musste verkehrsbedingt mit seinem Polo halten. Der dahinter fahrende 82-jährige Toyota-Fahrer registrierte dies und bremste sein Fahrzeug ebenfalls. Eine 27-jährige BMW-Fahrerin reagierte aber zu spät. Sie fuhr auf den Toyota auf. Dabei wurde der Toyota auch noch auf den Polo geschoben. Es entstand ein Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich.

Einbrecher stehlen Rucksäcke und Laptoptaschen

Olpe- Bislang unbekannte Täter drangen zwischen Mittwoch (17. April) 19.30 Uhr und Donnerstag (18. April) um 8.50 Uhr in der Westfälischen Straße in ein Geschäft ein. Sie entwendeten Bargeld, eine Laptoptasche sowie Rucksäcke und flüchteten in unbekannte Richtung. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 700 Euro. Die Polizei Olpe nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Bereich Attendorn/Finnentrop

Zehnjähriger stößt mit Auto zusammen und verletzt sich leicht

Attendorn- Gestern Abend (17.04.) gegen 18.20 Uhr ist ein zehnjähriger Junge, ohne auf den Verkehr zu achten, auf die Repetalstraße in Niederhelden gerannt. Dabei übersah er einen aus Mecklinghausen kommenden Seat. Der 27-Jährige konnte nicht mehr bremsen und es kam zum Zusammenstoß zwischen Kind und Pkw. Dabei verletzt sich der Junge leicht und wurde im RTW vor Ort medizinisch behandelt. Warum der Junge auf die Fahrbahn rannte, ist unklar. Es entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro.

Kreisweit

Radarmesstellen im Kreis Olpe in der Zeit vom 22.04.-28.04.2019

Montag, 22.04.2019

Lennestadt, B55

Dienstag, 23.04.2019

Finnentrop, L539

Mittwoch, 24.04.2019

Olpe, L563

Donnerstag, 25.04.2019

Attendorn, K7

Freitag, 26.04.2019

Kirchhundem, B517

Samstag, 27.04.2019

Wenden, Peter-Dassis-Ring

Sonntag, 28.04.2019

Drolshagen, B54/55



