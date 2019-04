Berichte vom Polizeipräsidium Mittelhessen und der Polizeidirektion Lahn-Dill vom 09.04.2019

(wS/ots) Hessen 10.04.2019 | Diverse Berichte der Polizei in Hessen

Dillenburg

Ehringshausen-Katzenfurt – A 45: Sprayer verunstaltet Rastplatztoilette

Rund 3.500 Euro wird es kosten, ein Graffito vom Toilettenhäuschen des Rastplatzes „Volkersbach“ auf der A 45 wieder zu beseitigen. Am frühen Morgen des 31.03.2019 (Sonntag) machten Autofahrer die Polizei auf den Sprayer aufmerksam, der auf dem wegen Bauarbeiten an einer Talbrücke derzeit gesperrten Parkplatz das Toilettenhäuschen „verschönte“. Eine Streife der Autobahnpolizei in Butzbach schreckte den Künstler auf, worauf dieser über den Parkplatz ins Feld flüchtete. Allerdings ließ der Unbekannte seinen im Lahn-Dill-Kreis zugelassenen Polo an einem Feldweg in der Nähe des Rastplatzes zurück. Über den Halter ermittelten die Polizisten die Personalien des 27-jährigen Sprayer. Der wohnt derzeit in Köln, stammt aber ursprünglich aus dem Lahn-Dill-Kreis. Die Polizisten stellten mehrere Spraydosen, Handschuhe sowie eine Leiter sicher. Der 27-Jährige ist der Polizei kein Unbekannter, gegen ihn wurde in der Vergangenheit bereits wegen verschiedener Delikte ermittelt. Er wird sich wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung verantworten müssen.

Haiger-Fellerdilln:

Biker überholt und schneidet Subaru / Polizei fahndet nach Rowdy



Die Dillenburger Polizei fahndet nach einem Motorradfahrer. Der hat mit einem waghalsigen Überholmanöver auf der Landstraße zwischen Rodenbach und Fellerdilln einen Subaru überholt und dabei den Außenspiegel des Wagens touchiert. Am Sonntag (07.04.2019), gegen 13.40 Uhr war die Subarufahrerin in Richtung Fellerdilln unterwegs. Der Biker überholte, obwohl Gegenverkehr herrschte, und schaffte es gerade noch vor dem „Trezia“ wieder einzuscheren. Hierbei touchierte der Motorradfahrer den linken Außenspiegel des Subaru. Der Biker fing seine Maschine ab und flüchtete mit Vollgas in Richtung Fellerdilln. Die 66-jährige Dietzhölztalerin im Subaru kam ebenso mit dem Schrecken davon, wie der 54-jährige Haigerer im entgegenkommenden Pkw. Dem besonnen Verhalten der beiden Autofahrer ist es zu verdanken, dass nichts Schlimmeres passiert. Das Kennzeichen oder den Hersteller des Motorrades konnten die Beteiligten nicht ablesen. Sie sind sich sicher, dass ein Mann in dunkler Kleidung das Bike steuerte. An der Unfallstelle blieben ein Chromteil sowie eine Blinklichtbirne des Motorrades zurück. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: Wer kann Angaben zu dem unbekannten Motorradfahrer machen? Wem ist eine Maschine mit frischem Unfallschaden – insbesondere am rechten Blinker – aufgefallen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Herborn:

Rollender Audi klemmt 21-Jährigen an Tankstelle ein



Mit schweren Verletzungen musste ein 21-jähriger Audifahrer am Sonntagnachmittag (07.04.2019) ins Wetzlarer Krankenhaus transportiert werden. Der Herborner hatte versucht sein ins Rollen geratenes Auto mit Muskelkraft zu stoppen und wurde eingeklemmt. Gegen 12.45 Uhr tankte der junge Mann an einer Tankstelle in der Westerwaldstraße und hatte seinen A3 offensichtlich nicht ausreichend gegen Wegrollen gesichert. Der Wagen setzte sich in Bewegung, worauf der Herborner zunächst versuchte von der Fahrerseite aus den rückwärtsrollenden Audi anzuhalten. Als dies nicht den gewünschten Erfolg brachte, rannte er zum Heck des Fahrzeugs und wollte von dort aus den Wagen stoppen. Letztlich rollte der A3 ca. 15 Meter zurück und klemmte den Herborner zwischen Heck und einem Werbeschild ein. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung und den anschließenden Transport ins Wetzlarer Krankenhaus. Die Höhe der Sachschäden an dem Audi und am Werbeschild können noch nicht beziffert werden.

Herborn:

Rote Händlerkennzeichen gestohlen



Am Montagmorgen (08.04.2019), zwischen 08.15 Uhr und 10.30 Uhr ließen Diebe die roten Kennzeichenschilder LDK-06234 mitgehen. Die Schilder waren an einem Opel Meriva angebracht, der auf dem Schotterparkplatz am Ende des Franzosenweges in Richtung Rehberg parkte. Die Täter rissen die Nummernschilder samt Halterung ab. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib der gestohlenen Kennzeichen nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Herborn:

Kennzeichen am alten Krankenhaus abgerissen



Auf dem Parkplatz des ehemaligen Krankenhauses in der Schlossstraße vergriffen sich Unbekannte an den Kennzeichen von dort geparkten Fahrzeugen. Insgesamt rissen sie vier Nummernschilder ab und warfen sie zu Boden. Zudem urinierten die Täter gegen zwei Fahrzeuge. Zeugen, die die Täter zwischen Samstagnachmittag (06.04.2019) und Montagmorgen (08.04.2019) beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar-Nauborn:

Wohnungseinbruch



Im Lauf des gestrigen Montags (08.04.2019) stiegen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Nauborner Straße ein. Zwischen 06.30 Uhr und 21.00 Uhr schlugen die Täter mit einem Stein eine Scheibe ein, griffen hindurch und öffneten das Fenster. Nachdem sie hineingeklettert waren, durchwühlten sie mehrere Zimmer. Ihnen fiel eine geringe Mange an Bargeld in die Hände. Die Reparatur der Einbruchschäden wird rund 500 Euro kosten. Zeugen, die die Diebe am Montag beobachteten oder denen in der Nauborner Straße Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.