Martha und Maria – das Musicalerlebnis für die ganze Familie

(wS/cvjm) 22.04.2019 Siegen | Die beiden ungleichen Schwestern Martha und Maria erleben, wie ihr geliebter Bruder Lazarus plötzlich krank wird und die Situation völlig

entgleitet. Ihr Glaube an Gott wird in dieser schwierigen Situation auf die Probe gestellt. Eingebettet ist die historische Geschichte in eine Rahmenhandlung in der Gegenwart. Manuel steht mit seiner Band kurz vor Aufnahme seiner CD. Der Druck im Team ist hoch. Jetzt kommen auch noch heftige persönliche Krisen für jeden einzelnen dazu. Plötzlich steht nicht nur die CD-Produktion in Frage!

Es gilt herauszufinden, was wirklich Halt im Leben gibt. In einem mitreißenden und bewegenden Musical verwebt sich die biblische Geschichte mit alltäglichen Erlebnissen und Erfahrungen, die Kinder und Jugendliche heute machen.

Geschrieben wurde das Musical von Alexander Lombardi (Text) und Gregor Breier (Musik) von Wort des Lebens e.V. (www.wdl.de). WD ist ein christliches Kinder- und Jugendwerk und vom Freistaat Bayern anerkannt als Träger der freien Kinder- und Jugendhilfe. Neben Musical- und Ferienfreizeiten veranstaltet WDL auch Schulprojekte, Klassenfahrten und Konfifreizeiten.

Mittwoch, 24.04.2019 – 19 Uhr – 57074 Siegen – Weißtalhalle