Radio Siegen Kult-Hit-Party und Sandy des Fördervereins Der kleine Germane in Salchendorf 2019

(wS/red) Netphen-Salchendorf 12.04.2019 | Kult-Hit-Party der 80er und 90er Jahre

Netphen-Salchendorf. Der SV Germania Salchendorf-Förderverein Der kleine Germane organisiert auch dieses Jahr wieder zwei musikalische Großveranstaltungen am Wüstefeld. Den Auftakt macht die Radio Siegen Kulthit-Party am Freitag, 26. April, mit Songs der 80er und 90er Jahre. Die Moderation übernimmt dabei wie schon 2018 Tom Schirmer. Einlass ist ab 19 Uhr, los geht es um 20 Uhr.

Nach den erfolgreichen, stimmungsgeladenen und schönen Veranstaltungs-Jahren zuvor, setzt die Sandy am Samstag, 27. April, das Partywochenende oberhalb des Salchendorfer Sportplatzes fort. Das Sandy-Team hat erneut keine Kosten und Mühen gescheut, um den Gästen einen unterhaltsamen Abend und eine partyreiche Nacht zu bescheren. Wie in jedem Jahr wird die Sandy im beheizten Zelt steigen. Auch das routinierte und erfolgreiche DJ- und Lightjockeyteam der Vorjahre wird dem Publikum erneut einheizen und für eine unvergessliche Atmosphäre sorgen. Ebenso werden wieder Shuttlebusse eingesetzt, damit die Besucher sicher und wohlbehalten zur Party kommen und zu späterer Stunde den Weg nach Hause finden. Die Busse werden um 19.30 Uhr ab Salchendorf Ortsmitte bzw. aus Rudersdorf in Richtung Sportplatz fahren. Einlass ist ab 19.30 Uhr, Beginn um 20 Uhr.

Das Mindestalter beträgt 18 Jahre bei beiden Veranstaltungen.

Kartenvorverkauf an den bekannten Vorverkaufsstellen: – Getränke Hoffmann / Deuz

– Keiler-House / Netphen

– Regal-Floh / Netphen

– Tankstelle Seifert / Rudersdorf und bei den Vorstandsmitgliedern des Sandyteams.

