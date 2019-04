Siegen/Neunkirchen – Kostenfreier Sprachkurs für Frauen

(wS/red) Siegen/Neunkirchen 10.04.2019 | Anmeldungen bei der Integrationsagentur Siegen der Diakonie Soziale Dienste möglich

Neunkirchen/Siegen. In Neunkirchen startet ein kostenfreier Deutsch-Sprachkurs für Frauen. Angeboten wird er von der Integrationsagentur Siegen der Diakonie in Südwestfalen Soziale Dienste in Kooperation mit dem Ev. Familienzentrum Schatzkiste und der Ev.-Reformierten Kirchengemeinde Neunkirchen. Der Kurs beginnt am Dienstag, 30. April, um 9 Uhr, und findet ab dann jeden Dienstag und Donnerstag von 9 bis 11.15 Uhr statt.