Tödlicher Verkehrsunfall – 37-Jähriger Motorradfahrer aus Kirchen verstirbt noch an der Unfallstelle

Kirchen 21.04.2019 | Kein Führerschein, keine Zulassung und überhöhte Geschwindigkeit

Am Samstag, 20.04.2019, 20:30 Uhr befuhr ein 37jähriger mit seinem Motorrad die Kreisstraße 101 aus Richtung Kirchen-Stadtmitte in Richtung Kirchen-Stadtteil Offhausen. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand schnitt er mit überhöhter Geschwindigkeit eine Linkskurve, erkannte Gegenverkehr und versuchte das Motorrad auf seine Fahrspur zu lenken. Hierbei geriet er zu Fall und nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Fahrer erlitt hierbei tödliche Verletzungen und verstarb an der Unfallstelle. Der Fahrer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, das Motorrad war nicht zugelassen. Die Polizei Betzdorf hat, in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Koblenz, ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Während der Maßnahmen an der Unfallstelle kam es zu erheblichen Problemen mit zum Teil alkoholisierten Schaulustigen.

