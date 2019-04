Warmwasserfreibad Buschhütten öffnet am Montag, 06. Mai, um 06.30 Uhr

(wS/red) Kreuztal-Buschhütten 15.04.2019 | Öffnung des Warmwasserfreibades Kreuztal-Buschhütten

Die Badesaison im Warmwasserfreibad Buschhütten startet am Montag, 06. Mai, um 06.30 Uhr. Das Freibad ist bis zum 01. September immer dienstags, mittwochs und freitags von 10.00 bis 20.00 Uhr und an den Wochenenden bis 19.00 Uhr geöffnet. An den „Frühschwimmertagen“ Montag und Donnerstag öffnet das Bad bereits um 06.30 Uhr. In Abhängigkeit von der Witterung wird die Schwimmzeit während der Sommerferien samstags und sonntags bis 20.00 Uhr verlängert. Die Eintrittspreise sind unverändert und Kinder unter 6 Jahren in Begleitung eines Erziehungsberechtigten haben freien Eintritt.

Alle Preise, Ermäßigungen, Kursangebote und weiteren Informationen gibt es auf einen Blick unter www.kreuztal.de/stadtinfo-tourismusfreizeit/ sport/warmwasserfreibad-buschhuetten. Wie in den vergangenen Jahren werden die Jahreskarten mit einem Foto personalisiert, um eine missbräuchliche Verwendung auszuschließen. Hierfür werden die Badegäste beim Kauf der Karte vor Ort im Freibad fotografiert. Das Foto wird auf die Jahreskarte gedruckt, die der Gast direkt in Empfang nehmen kann. Bereits im Vorverkauf erworbene Saisonkarten werden beim ersten Freibadbesuch gegen die neue Karte mit aufgedrucktem Foto umgetauscht. Um eventuell auftretende Wartezeiten bei der Kartenerstellung zu verringern, ist die Freibadkasse bereits am 30.04. sowie am 02. und 03.05., jeweils von 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.

An diesen Tagen können die personalisierten Jahreskarten erworben und auch die Jahreskarten aus dem Vorverkauf umgetauscht werden. Das Freibad bietet Spaß und Unterhaltung für die ganze Familie: Ein Schwimmerbecken mit 3- und 1-Meter-Sprungbrett und 50-Meter-Schwimmbahnen mit Startblöcken. Ein Nichtschwimmerbecken mit Wellenrutsche und Wasserpilz. Beide Becken sind angenehm beheizt mit 23°C Wassertemperatur. Im Eingangsbereich finden sich Billardtisch, Schachspiel, Tischtennisplatte und Kickertisch. Auf der Liegewiese steht ein Planschbecken für Kleinkinder zur Verfügung, ein Spielplatz mit Matschtisch und ein Beach-Volleyballspielfeld. Kostenlose Pfandliegen können ausgeliehen werden. Erfrischungen und Snacks gibt es am Freibadkiosk.

Am 05.05.2019, einen Tag vor der Freibaderöffnung, findet wieder die große Triathlonveranstaltung des TV Germania Buschhütten statt.

