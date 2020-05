Kreuztal: Einbruch in Gaststätten

(wS/ots) Kreuztal 19.05.2020 | Zwei Gaststätten an der Marburger Straße waren Ziel von bisher unbekannten Tätern. In der Nacht von Sonntag (17.05) auf Montag (18.05.) sind unbekannte Täter in einen Pub an der Marburger Straße eingebrochen. Im Gastraum hebelten sie mehrere Automaten auf.

An einer in unmittelbarer Nähe gelegenen Gaststätte hatten die Täter weniger Erfolg. Hier versuchten sie eine Nebeneingangstüre aufzuhebeln, scheiterten aber. Eine Zeugin hatte Montagmorgen, gegen 05:00 Uhr laute Geräusche gehört, aber keine Personen wahrgenommen.

Hinweise bitte an die Polizei unter 0271/7099-0