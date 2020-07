(wS/red) Kreuztal 10.07.2020 | Wenn der Herd nicht ausgemacht wird, kann das schnell die Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst auf den Plan rufen. So auch heute morgen kurz vor 09 Uhr in Eichen. Aufgrund der Auslösung eines Heimrauchmelders eilten die Einsatzkräfte nach Eichen in die Kirbergstraße. Glücklicherweise war nichts Schlimmes passiert – kein Feuer – schnell konnten die Einsatzkräfte wieder abdrehen. Verletzt wurde niemand.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de