14 neue Corona-Fälle in Siegen-Wittgenstein darunter Mitarbeiterin einer Schule in Wilnsdorf

(wS/si) Kreis Siegen-Wittgenstein 12.08.2020 | Aktuell 76 mit dem Coronavirus infizierte Personen in Siegen-Wittgenstein

In den vergangenen 24 Stunden sind im Kreisgesundheitsamt 14 neue positive Corona-Testergebnisse eingegangen. Außerdem konnten zwei Personen als genesen aus der Überwachung des Kreisgesundheitsamtes entlassen werden: Ein Kind aus Siegen und ein Mann Anfang 40 aus Wilnsdorf.

Die neu Infizierten kommen aus Siegen (ein Kind, zwei Jugendliche, ein Mann Anfang 20, eine Frau Mitte 20, ein Mann Mitte 30, ein Mann Anfang 40 und ein Mann Mitte 70), Kreuztal (ein Kind, eine Frau Anfang 20 und eine Frau Anfang 40), Erndtebrück (Frau Ende 20), Burbach (Frau Anfang 50) und Wilnsdorf (ein Jugendlicher).

Von den erkrankten Personen sind sechs von einer Reise zurückgekehrt, fünf hatten Kontakt zu anderen Covid-19-Patienten, eine Person wurde im Krankenhaus positiv getestet, bei einer weiteren wird der Infektionsweg aktuell noch zurückverfolgt.

Unter den Erkrankten ist außerdem eine Mitarbeiterin einer Schule in Wilnsdorf, die bei einer Routineuntersuchung positiv getestet wurde. Nach Bekanntwerden des Ergebnisses sind alle Personen, mit denen die erkrankte Person in Kontakt gestanden hat (eine Klasse, ca. 20 Schülerinnen und Schüler) nach Hause in vorsorgliche Quarantäne geschickt worden. Die Eltern wurden informiert und morgen werden mobile Teams des Kreisgesundheitsamtes die betroffenen Schüler beproben.

Seit Beginn der Pandemie haben sich insgesamt 450 Personen aus Siegen-Wittgenstein mit dem Coronavirus infiziert, 366 sind wieder genesen, acht verstorben. Aktuell infiziert sind 76 Personen.

Aktuell Erkrankte (abzüglich der Genesenen) verteilt auf die elf Städte und Gemeinden in Siegen-Wittgenstein:

Bad Berleburg 4

Bad Laasphe 4

Burbach 6

Erndtebrück 1

Freudenberg 0

Hilchenbach 2

Kreuztal 10

Netphen 6

Neunkirchen 1

Siegen 36

Wilnsdorf 6

Foto: Lars Schneider / wirSiegen.de