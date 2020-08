Fahndungserfolg nach Überfall auf Lottoannahmestelle in Kreuztal-Eichen

(wS/ots) Kreuztal 19.08.2020 | Ermittlungserfolg: Tatverdächtiger konnte dank Zeugenaussagen ermittelt werden.

Zur Erinnerung: Am 14.07.2020 raubte ein Mann unter Vorhalt eines Messers einen niedrigen vierstelligen Geldbetrag in einer Lottoannahmestelle in Kreuztal-Eichen.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Kreuztal führten am gestrigen Dienstag(18.08.2020) zu einem 18-jährigen Deutschen aus Kreuztal.

Die Ermittler trafen den 18-Jährigen zu Hause an. In dessen Wohnung konnten sie die auffälligen weißen Schuhe, die der Täter bei Tatbegehung trug, auffinden.

Der Beschuldigte legte im Rahmen seiner Vernehmung ein Geständnis der Tat ab.