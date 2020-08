Mutmaßliches Tötungsdelikt in Hilchenbach-Vormwald – Mordkommission ermittelt

(wS/red) Hilchenbach 24.08.2020 | Wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts ermittelt die Mordkommission in Hilchenbach-Vormwald. An der Vormwalder Straße (B508) soll nach ersten Angaben von Zeugen am frühen Montagabend ein Mann tödliche Verletzungen erlitten haben. Die Polizei ist mit mehreren Fahrzeugen vor Ort, ebenfalls die Feuerwehr. Noch liegen keine genauen Infos von der Polizei oder Staatsanwaltschaft vor. Weitere infos folgen.

Die Ermittlungen der Polizei laufen auch Hochtouren. Zur Zeit (01:30 Uhr am Dienstag, 25.08.2020) ist die Polizei immer noch am Einsatzort um Spuren zu sichern. Die Feuerwehr Hilchenbach leuchtet die Einsatzstelle aus. Gegen Mitternacht ist die Mordkommission aus Hagen eingetroffen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de