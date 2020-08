PKW kracht in LKW – A45 zwischen Freudenberg und Siegen Stau

(wS/red) Freudenberg 27.08.2020 | Am Donnerstagabend kam es auf der A45 zwischen der Anschlussstellen Freudenberg und Siegen zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine Ford-Fahrerin befuhr die BAB in Fahrtrichtung Siegen, als sie ungebremst auf einen vorrausfahrenden Sattelzug auffuhr. Der Sattelzug musste zuvor verkehrsbedingt aufgrund eines Gegenstandes auf der Fahrbahn abbremsen. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. An dem Ford entstand Totalschaden.

Fotos: M. Groß / wirSiegen.de