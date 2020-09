Am Donnerstag um 11 Uhr ertönen die Sirenen im Siegener Stadtgebiet

(wS/si) Kreis Siegen-Wittgenstein 04.09.2020 | Am Donnerstag, 10. September 2020, ertönen um 11.00 Uhr die Sirenen im Siegener

Stadtgebiet. Denn die Stadt Siegen beteiligt sich am ersten bundesweiten Warntag.

Wieschon in den Vorjahren in Nordrhein-Westfalen werden diesmal in ganz Deutschland sämtliche Warnmittel erprobt.

Ausgelöst wird um 11.00 Uhr das Signal „Warnung“ (auf- und abschwellender Heulton)

und 20 Minuten später „Entwarnung“ (doppelt zu hörender Dauerton). Darüber hinaus

wird über die Warn-App „NINA“ (Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes)

eine Probewarnmeldung versendet. „Seit dem letzten Warntag 2019 haben wir das

Sirenennetz weiter ausgebaut“, erklärt Thomas Jung, zuständig für das Thema

Bevölkerungsschutz bei der Siegener Feuerwehr. „Bei den neuen Sirenen handelt es sich

um jeweils 16 elektronische Hörner, die den Schall im 360-Grad-Radius ausbreiten. Die

Stromversorgung ist autark und klimaschonend über Batterien und Solarpanels

sichergestellt.“ Da die neuen Anlagen bislang noch nicht unter realen Bedingungen

getestet werden konnten, sei der Warntag hierfür eine gute Gelegenheit. Außerdem seien

bereits weitere Sirenen in Planung.

Der Warntag soll aber auch die Bevölkerung daran erinnern, wie wichtig es ist, sich mit

Warnsignalen auszukennen. „Der Weckruf soll darauf aufmerksam machen, das Radio

einzuschalten und sich gegebenenfalls online über die aktuelle Warnsituation zu

informieren“, so Thomas Jung.

Foto: Kreis Siegen-Wittgenstein