Feuerwehreinsatz in Stendenbach – Scheune im Vollbrand

(wS/red) Kreuztal 07.09.2020 | Am späten Montagnachmittag gegen 18:30 Uhr sorgte ein Feuer in einer Scheune in der Straße „Zum Großen Wald“ in Eichen – Stendenbach für einen Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Trotz schnellem Eintreffen der Feuerwehr konnte nicht verhindert werden, dass die komplette Scheune sowie ein darin stehender Traktor Opfer der Flammen wurde. Der Einsatz dauert noch an (18:30 Uhr). Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Über Brandursache und Höhe des Schadens liegen uns noch keine Infos vor.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de