Freudenberg: Bitte vorwärts einparken

(wS/red) Freudenberg 12.09.2020 | Zu einem größeren Feuerwehreinsatz (TH2) kam es am Samstagvormittag gegen 10 Uhr in Freudenberg. Eine Frau mittleren Alters verunfallte auf einem Parkplatz an der Krottorfer Straße. Da die Lage anfangs völlig unklar war, rückte die Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen an, ebenso waren Polizei und Rettungsdienst an der Einsatzstelle. Die Krottorfer Straße war teils voll gesperrt. Verletzt wurde die Fahrerin glücklicherweise nicht. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten das Fahrzeug. Zur genauen Unfallursache ermittelt die Polizei.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de