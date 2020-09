Zwei Verletzte nach Messerattacke in Bad Laaspher Gaststätte

(wS/ots) Bad Laasphe 13.09.2020 | In der Nacht zu Sonntag (13.09.2020) sind zwei Männer bei einem Streit in einer Bad Laaspher Gaststätte durch ein Messer verletzt worden. Gegen Mitternacht gerieten vier alkoholisierte Gäste in eine Auseinandersetzung, bei der ein 26-jähriger und 33-Jähriger Mann aus Bad Laasphe leichte Verletzungen erlitten. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.