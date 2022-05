Smart-Fahrerin kollidierte auf der HTS mit Holzbalken – Verursacherin verließ die Unfallstelle

(wS/ots) Siegen 20.05.2022 | Am Dienstagmorgen (17.05.2022), gegen 11:00 Uhr,

ereignete sich auf der Hüttentalstraße (HTS) zwischen den Anschlusstellen

Weidenau und Geisweid ein Verkehrsunfall, bei dem eine PKW-Fahrerin über

Holzbalken fuhr.

Eine 35-Jährige befuhr mit ihrem Smart die HTS in Richtung Kreuztal. Zwischen

den Anschlussstellen Weidenau und Geisweid beobachtete die Frau aus der Ferne

einen am rechten Fahrbahnrand stehenden braunen Transporter. Die Ladetüren des

LKW waren geöffnet. Im Inneren befanden sich Holzbalken. Ein weiterer Balken lag

auf der rechten Fahrspur der HTS. Die 35-Jährige konnte aufgrund von weiteren

Fahrzeugen nicht auf den linken Fahrstreifen ausweichen. Ein Abbremsen gelang

ihr ebenfalls nicht, so dass sie das Hindernis überfuhr.

Die Smart-Fahrerin verließ die HTS an der nächsten Ausfahrt und hielt auf der

dortigen Weidenauer Straße an einer Bushaltestelle an. Von dort alarmierte sie

die Polizei. An dem PKW der 35-Jährigen konnten die eingesetzten Beamten

Beschädigungen an der Felge und einen platten Hinterreifen feststellen. Bei

einer anschließenden Nachschau auf der HTS stellten die Ordnungshüter fest, dass

der Transporter bereits weitergefahren war. Ein Kennzeichen oder eine weitere

Beschreibung zu dem Fahrzeug liegt der Polizei nicht vor. Die Geschädigte gab

an, dass es sich um eine Fahrerin gehandelt haben soll.

Diese konnte die Geschädigte wie folgt beschreiben:

– weiblich

– braune Haare, zum Zopf gebunden, ggf. Dreadlocks (Filzlocken)

Die 35-Jährige gab zudem an, dass der Holzbalken ca. 150cm x 20cm x 20cm groß

war.

Das Kreuztaler Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen bereits übernommen. Es

besteht zunächst der Verdacht der Unfallflucht. Inwieweit die o.g. Fahrerin des

Transporters das Unfallgeschehen mitbekommen hat, ist nicht bekannt. Dies ist

Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise zu der Fahrerin und dem braunen

Transporter nimmt die Polizei unter 02732 909-0 entgegen.