Malteser bieten Zusatztermine für Erste-Hilfe-Kurse in den Sommerferien

(wS/red) Siegen 03.06.2022 | Aufgrund der großen Nachfrage bieten die Malteser in Siegen in den Sommerferien vier zusätzliche Erste-Hilfe-Kurse für Führerscheinanwärterinnen und -anwärter an:

Montag, 11. Juli

Montag, 25. Juli und

Donnerstag, 28. Juli

jeweils von 8.30 bis 16.30 Uhr, sowie Samstag, 23. Juli, von 9 bis 17 Uhr.

Anmeldungen sind über www.malteser-kurse.de oder per Mail an ausbildung.siegen@malteser.org möglich.