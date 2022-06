Unbekannte stehlen Fische sowie fest montierte Wildkamera auf einem privaten Weihergrundstück im Weißbachtal

(wS/red) Wilsndorf 13.06.2022 | Am Sonntag – 12.06.22 – in der Zeit zwischen mittags 12 Uhr und den Abendstunden haben sich mehrere Leute unbefugt auf einem privaten Weihergrundstück im Weißbachtal aufgehalten.

In der Zeit wurde dort geangelt und Forellen sowie Karpfen gestohlen. Bei dem Tatgeschehen wurde auch eine fest montierte Wildkamera gestohlen.

Eine entsprechende Anzeige gegen Unbekannt ging bei der Polizei ein.

Für Hinweise die zur Ergreifung des oder der Täter führt hat der Geschädigte eine Beleohnung in Höhe von 100€ ausgesetzt. Hinweise nimmt die Polizei Wilnsdorf unter Tel. 02739 47909 – 3421 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Foto: wirSiegen.de