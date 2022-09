40. Kreuztaler Weindorf gestartet

(wS/red) Kreuztal 02.09.2022 | Dieses Wochenende wird in Kreuztal gefeiert. Der Werbering Kreuztal, in Kooperation mit dem Siegerländer Weinkonvent lädt zum 40. Kreuztaler Weinfest ein. Bei schönstem Wetter fand soeben die Eröffnung statt und einige hundert Besucher sind bereits am und um den Roten Platz sowie unterm Glasdach in Kreuztal versammelt.

Ausgewählte Winzer verwöhnen mit guten Weinen und auch zum Schlemmen wir so einiges an kulinarischen Leckereien geboten. Bis Sonntagabend gibt es vielfältiges Musik- und Unterhaltungsprogramm in Kreuztal.

Das wirSiegen-Team wünscht allen Besuchern und Beteiligten viel Spass und ein schönes Fest!

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de