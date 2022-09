Backwaren und mehr aus der Region – „Das Brotkörbchen“ eröffnet in Hilchenbach

(wS/hi) Hilchenbach 06.09.2022 | Backwaren, Fleisch- und Wurstwaren sowie ein paar hausgemachte Fertiggerichte aus

dem Glas können im neuen Laden in der Bruchstraße erworben werden. Petra Schäfer und

Hannelore Kilian sind die stolzen Besitzerinnen der neueröffneten Bäckerei im

Stadtzentrum Hilchenbach.

Brot, Brötchen und einige Gebäcke werden jeden Morgen frisch von der Bäckerei

Birkelbach aus Erndtebrück geliefert. Die Traditionsbäckerei steht für beste Qualität seit

150 Jahren, in sechster Generation geführt und mit einem Fünf-Sterne-Gütesiegel

ausgezeichnet. Aber das Angebot erstreckt sich nicht nur auf täglich frische Backwaren.

Auch „Qualität vom Lande“, wie „Bernhardts Fleisch- und Wurstwaren“ (Metzgerei

Kurzeknabe aus Hatzfeld und Allendorf) bereichern das Sortiment.

Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis hat es sich nicht nehmen lassen, das Team des

„Brotkörbchen“ offiziell zu begrüßen. „Wir durften den Geschmack der leckeren Back- und

Wurstwaren schon in der ehemaligen Bäckerei Birkelbach in Allenbach kennenlernen.

Umso mehr freue ich mich, dass wir wieder eine lokale und regionale Bäckerei für unser

Städtchen gewinnen konnten“, so der Bürgermeister. Er wünscht Petra Schäfer und

Hannerlore Kilian einen guten Start mit ihrem neuen Laden.



Hilchenbacher Einkaufsgutschein und Heimat Shoppen

Um auch direkt in die Gemeinschaft der Einzelhändlerinnen und Einzelhändler in

Hilchenbach mit aufgenommen zu werden, beteiligt sich das „Brotkörbchen“ bei den zwei

bekannten Aktionen: Der Hilchenbacher Einkaufsgutschein und „Heimat Shoppen“.

Das diesjährige „Heimat Shoppen“ findet vom 9. bis 17. September statt. In diesem

Zeitraum werden verschiedene Rabattaktionen, Geschenke und persönliche Beratungen

durch die Händlerinnen und Händler im gesamten Stadtgebiet angeboten.

„Der Hilchenbacher Einkaufsgutschein ist eine ideale Geschenkidee und stärkt gleichzeitig

den örtlichen Handel. Einlösen kann man ihn bei allen Hilchenbacher Einzelhändlern und

Gastronomen, die an der Aktion teilnehmen. Dazu gehört nun auch das ‚Brotkörbchen‘ in

Hilchenbach“, freut sich Susanne Träger von der Touristik-Information über den

Neuzugang.

Zu finden ist der neue Laden Am Markt 2, schräg gegenüber der Stadtapotheke.

Das Brotkörbchen ist von Montag bis Freitag von 7:00 Uhr bis 12:30 Uhr und Samstag von

7:00 Uhr bis 12:00 Uhr geöffnet.

Vorbestellungen sind unter der Telefonnummer 02733 8144 897 während der Öffnungszeiten möglich.



Weitere Informationen zur Bäckerei gibt es unter www.baeckerei-birkelbach.de