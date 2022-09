Bushaltestelle „Koblenzer Straße“ barrierefrei modernisiert

(wS/si) Siegen 02.09.2022 | Die erste Baumaßnahme im Zuge der Großbaustelle Koblenzer Straße in der Siegener

Innenstadt ist fertiggestellt: Am kommenden Freitag, 2. September, wird die sanierte

Bushaltestelle „Koblenzer Straße“ wieder für den ÖPNV freigegeben. Der barrierefreie

Ausbau ist Teil des städtischen Haltestellenprogramms, die Baumaßnahme von rund

300.000 Euro wurde mit rund 180.000 Euro vom Nahverkehr Zweckverband Westfalen-

Lippe gefördert (NWL).

Ab Freitag, 9. September, wird dann das Baufeld zur Sanierung der Weiß-Brücke bei der

Deutschen Bank verlegt und neu eingerichtet, in dem Zuge auch die Straßenführung

geändert. Voraussichtlich ab Montag, 12. September, können Verkehrsteilnehmende

dann von Kochs Ecke wieder in nördlicher Richtung weiter bis zum Kirchweg durchfahren,

wo der Verkehr dann weitergeführt wird, teilt die städtische Straßen- und

Verkehrsabteilung mit. Auf der Gegenfahrbahn in Richtung Kochs Ecke kann der Verkehr

wie bisher weiter rollen mit einem „Schlenker“ am neu eingerichteten Baufeld vorbei. Die

Buslinien (ÖPNV) und Fahrradverkehr können wie bisher auf der Koblenzer Straße in

beide Richtungen fahren. Die Ausfahrt aus dem Häutebachweg wie der Oranienstraße

nach rechts in Richtung Kölner Tor bleibt ebenfalls weiterhin möglich.

Die Haltestelle „Koblenzer Straße“, die vorher in einem baulich schlechten Zustand war,

verfügt nun über eine Wartehalle zum Schutz vor der Witterung und Sitzgelegenheiten.

Außerdem wurde der Gehweg verbreitert. Im Zuge des barrierefreien Ausbaus hat die

Haltestelle nun außerdem Leitelemente für sehbehinderte Menschen und einen

Bordstein, der einen höhengleichen Buseinstieg ermöglicht. Neu ist auch die

Betonbauweise der Busbucht, die im Vergleich zu den vorherigen Pflastersteinen

belastbarer und langlebiger ist. Mit Beginn der Sanierung Mitte April wurden außerdem

die Leitungen der Versorgungsträger im Gehweg teilweise erneuert.

Der zweite Bauabschnitt der Sanierung des maroden, meist unterirdisch gelegenen

Brückenkörpers an der Weiß umfasst den Bereich auf der Seite Hammerhütter Weg. Mit

Hilfe eines Spezialverfahrens wird unter anderem der alte „Brückendeckel“ komplett

abgebrochen, aufbetoniert und mit einem speziell angefertigten Fertigteil modernisiert.