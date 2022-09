Dienststellen der Stadtverwaltung Hilchenbach mit neuen Öffnungszeiten ab 1. Oktober

(wS/red) Hilchenbach 30.09.2022 | Zum 1. Oktober 2022 ändert Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis die Öffnungszeiten des Rathauses und der Dienststelle der Stadtwerke im Kirchweg.

„Ich habe viele Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern geführt. Dabei ist deutlich geworden, dass Öffnungszeiten außerhalb der üblichen Arbeitszeiten das Gebot der Stunde sind“, merkt der Verwaltungschef zu seinen Beweggründen an.

Vielen berufstätigen Menschen möchte er daher die Möglichkeit eröffnen, einmal außerhalb der eigenen Arbeitszeit Termine im Rathaus wahrzunehmen und Anliegen zu erledigen.

Dafür führt die Stadt Hilchenbach einerseits den „langen Dienstleistungsmittwoch“ bis 18.00 Uhr ein und andererseits öffnet zusätzlich das Bürgerbüro an jedem ersten Samstagvormittag im Monat seine Türen von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr.

Für alle städtischen Dienststellen im Rathaus und im Verwaltungsgebäude der Stadtwerke gelten ab 1. Oktober folgende neuen und durchgehenden Öffnungszeiten:

Mittwoch: 8:30 Uhr bis 18:00 Uhr

Montag und Donnerstag: 8:30 Uhr bis 16:00 Uhr

Dienstag und Freitag: 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr

Zusätzlich ist das Bürgerbüro an jedem ersten Samstag im Monat von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr geöffnet. Im Jahr 2022 sind dies also der 1. Oktober, der 5. November und der 3. Dezember.

Wie bisher ist für den Besuch des Bürgerbüros auch am Samstag eine Terminvereinbarung erforderlich. Die Stadtverwaltung empfiehlt dazu, die Terminbuchung online über den Internet-Auftritt unter www.hilchenbach.de zu nutzen. Alternativ können sich Kundinnen und Kunden an die zentrale Information unter Telefon 02733/288-0 wenden.

Eine Terminvereinbarung empfiehlt die Stadtverwaltung auch weiterhin für den Besuch des Energieberaters Oliver Fischer unter Telefon 02733/288-155 oder per E-Mail an o.fischer@hilchenbach.de. Auch er steht in Zukunft nicht mehr donnerstags, sondern am Mittwoch für Besuche und Beratungen bis 18:00 Uhr zur Verfügung.

Neue Öffnungszeiten auch für Stadtarchiv und Touristik-Information

Während die Öffnungszeiten in vielen Außenstellen der Stadt Hilchenbach unverändert bleiben, erfolgen bei zwei Angeboten Veränderungen, die die Besucherinnen und Besucher berücksichtigen müssen.

Auch im Stadtarchiv setzt die Stadtverwaltung ab 1. Oktober verstärkt auf die Terminvereinbarung. Dazu können sich Kundinnen und Kunden gerne an die Stadtarchivarin Verena Hof-Freudenberg per E-Mail an v.hof-freudenberg@hilchenbach.de oder unter Telefon 02733/288-260 wenden. Eine allgemeine Sprechzeit für spontane Anliegen besteht nur noch am Mittwoch von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr.

Die vor Kurzem in das ehemalige Sparkassengebäude am Marktplatz gegenüber dem Rathaus verlegte Touristik-Information hat sich im Hinblick auf die Änderung der Öffnungszeiten mit dem Gästeaufkommen beschäftigt. Danach sind folgende Öffnungszeiten sinnvoll und werden ab 1. Oktober angeboten:

Montag bis Donnerstag: 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Freitag: 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr

„Ich bin überzeugt, dass wir mit den zusätzlichen Öffnungszeiten einen Schritt auf die Bedarfe unserer Bevölkerung zugehen. Darüber, auf wieviel Interesse diese Angebote stoßen, entscheiden nun unsere Bürgerinnen und Bürger“, macht Kyrillos Kaioglidis deutlich, dass er beobachten wird, wie die neuen Öffnungszeiten ankommen.

Abschließend ergänzt der Bürgermeister: „Wir sehen unsere Stadtverwaltung als Dienstleister für die Menschen, die hier wohnen oder zu Gast sind. Daher besteht auch weiterhin die Möglichkeit, bei einzelnen Anliegen gezielt einen Termin außerhalb der üblichen Öffnungszeiten direkt mit den zuständigen Beschäftigten zu vereinbaren.

Hinweise zu den Kontaktdaten und Zuständigkeiten der einzelnen Mitarbeitenden befinden sich im Internet-Auftritt in der Rubrik Bürgerservice-Rathaus-Politik/Behördenwegweiser, direkt: www.hilchenbach.de/Bürgerservice-Rathaus-Politik/Behördenwegweiser. Eine Kurzübersicht bietet das Telefon- und E-Mail-Verzeichnis der Stadt Hilchenbach, das dort zum Download bereitgestellt ist.