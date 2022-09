DMEXCO 2022 in Köln – Fachmesse für digitales Marketing ein voller Erfolg

Für wen ist die Dmexco besonders interessant?

Grundsätzlich für alle, die im professionellen oder privaten Bereich des Marketings oder in einer Werbeagentur tätig sind. Agenturen fanden auf der Dmexco 2022 spannende Vorträge zu wichtigen Themen in der Online-Welt. Die Dmexco befasste sich mit allen Themen um das Internet Marketing. Darüber hinaus bot die Messe für viele Aussteller eine Gelegenheit, viele Menschen zu treffen, die in wichtigen Branchen tätig sind, um sich branchenübergreifend auszutauschen. Vor allem für kleinere Unternehmen, die noch keine wirklichen online Erfahrungen mitbringen, bot der Erfahrungsaustausch einen Vorsprung. Besonders Start-ups konnten auf der Dmexco profitieren und sich einen Namen machen.

Warum ist Online Marketing gerade heute so wichtig?

Das Leben wird zunehmend virtuell, insbesondere auf mobilen Geräten. Wenn eine bestimmte Zielgruppe mittlerweile erreicht werden soll, müssen vor allem in digitalen Bereichen und Social-Media-Plattformen neue Marketing Strategien wirken. Denn Online-Werbung wird genau dort platziert, wo Konsumenten sind: im Internet. Nur wenige Bereiche des Marketings schaffen es, so eine enge Beziehung zum Konsumenten zu schaffen wie das Online-Marketing. Durch den Aufbau dieser Beziehung zum Konsumenten können sich Firmen ein sehr aussagekräftiges Profil in der Online-Welt aufbauen, das sowohl das Image als auch die Kundenbindung zum Unternehmen und zum Produkt stärkt. Im Laufe der Jahre hat sich individuelles Nutzerverhalten verstärkt und durch die Corona-Pandemie ist die Arbeit im digitalen Bereich noch wichtiger geworden.

Durch Onlinemarketing wird eine größere Reichweite erlangt und eine bessere Möglichkeit, die Zielgruppe festzulegen, geschaffen. So können verschiedene Zielgruppen mit individueller Werbenachricht besser angesprochen werden. Außerdem bietet Online Marketing mehr Möglichkeiten, die Werbebotschaft zu transportieren, damit man Werbung zur richtigen Zeit am richtigen Ort erhält.

Online-Marketing verbessert die Kommunikation im Internet zum Konsumenten, durch schnelles Feedback wird nämlich auch die Kundenzufriedenheit erhöht.

Was kostet ein Ticket für die Dmexco?

Tickets, für die Dmexco sind jedes Jahr im Internet vorbestellbar. Der Vorverkauf startet meist einige Monate zuvor auf der Dmexco Website. Die Preise können je nach Erwerb der Tickets unterschiedlich ausfallen. Für Studenten fallen die Kosten günstiger aus.

Wie können sich Besucher für die Dmexco eintragen?

Besucher können sich auf der offiziellen Webseite der Dmexco anmelden. Auf der Webseite meldet man sich einfach als Fachbesucher und kriegt anschließend das Besucherticket per E-mail zugesendet. Die E-Mail kann dann einfach ausgedruckt und am Eingang der Veranstaltung vorgezeigt werden. Die Messe für digitales Marketing bietet ebenfalls eine mobile App für Besucher und Aussteller an, mit der auch das erworbene Ticket ganz einfach vorgezeigt werden kann.