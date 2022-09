Einladung zur Feierstunde zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober

(wS/hi) Hilchenbach 26.09.2022 | Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hilchenbach sind herzlich zur Feierstunde zum Tag der Deutschen Einheit am Montag, 3. Oktober, um 11:00 Uhr, in die Aula der Carl-Kraemer Realschule, Jung-Stilling-Allee 8, in Hilchenbach, eingeladen. Festrednerin wird die Künstlerin Andrea Freiberg sein.

Die musikalische Umrahmung übernimmt der Feuerwehrchor Hilchenbach unter der Leitung von Katharina Kringe.

Es gelten die zum Veranstaltungstag gültigen Regeln der Coronaschutzverordnung.

Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis freut sich auf zahlreiche interessierte Besucherinnen und Besucher der Feierstunde, die gemeinsam mit Andrea Freiberg einen Blick auf die Deutsche Wiedervereinigung werfen.