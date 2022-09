Festkonzert am 3. Oktober 2022 (Tag der Deutschen Einheit)

(wS/bl) Bad Laasphe 11.09.2022 | Wie in all den Jahren zuvor soll das FESTKONZERT am Tag der DEUTSCHEN EINHEIT an das freudige Ereignis der deutschen Vereinigung erinnern.

Dazu laden der Kulturring Bad Laasphe und die VHS Siegen-Wittgenstein am 3.Oktober zu einem festlichen Konzert ein. Die Musikfreunde aus Bad Laasphe und Umgebung erwartet um 19.00 Uhr in der Aula des Städtischen Gymnasiums Bad Laasphe ein ganz besonderes Programm.

Die Philharmonie Südwestfalen präsentiert diesmal eine Mozart-Gala, dargeboten werden beliebte Werke von Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791).

Es dirigiert Markus Huber. Ergänzt wird das Orchester durch den Auftritt der Solist*Innen Tatjana Charalgina (Sopran) und Igor Storozhenko (Bass); dazu werden Texte von Karl Barth vorgetragen von Dr. Burkhard Engel.

Vorgesehenes Musikprogramm:

Ouvertüre »Die Zauberflöte«

“Voi che sampete” aus: »Die Hochzeit des Figaro«

“In diesen heil’gen Hallen” aus: »Die Zauberflöte«

“Oh Isis und Osiris” aus: »Die Zauberflöte«

Exsultate, Jubilate

Ouvertüre »Cosi fan tutte«

Sinfonie Nr. 41 (Jupiter)

Eintritt: 22 € im VVK/ 25 € Abendkasse. Ermäßigungen für Mitglieder des Kulturrings, Schüler, Studierende, Auszubildende.

Karten für dieses Musikereignis, 19.00 Uhr in der Aula des Städtischen Gymnasiums Bad Laasphe, gibt es im Vorverkauf bei der TKS Bad Laasphe im Haus des Gastes (Wilhelmsplatz 3, Telefon 02752-898), bei ProTicket unter der Hotline 0231-9172290, im Internet unter www.proticket.de sowie an der Abendkasse.