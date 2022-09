Jahreshauptversammlung der Jungendfeuerwehr der Stadt Bad Laasphe Berichtsjahr 2020/2021

(wS/bl) Bad Laasphe 19.09.2022 | Am Samstagnachmittag fand die Jahreshauptversammlung der Jugendfeuerwehr der

Stadt Bad Laasphe im Feuerwehrgerätehaus Bad Laasphe statt.

Aufgrund der durch Corona ausgefallenen Dienstversammlung für 2020 wurde

dieses Mal die Hauptversammlung für 2 Jahre durchgeführt.

Das bedeutet aber nicht, dass in den Jahren 2020 und 2021 kein

Jugendfeuerwehrleben stattgefunden hat. Es war für die Öffentlichkeit und die

Jugendlichen nur ein ganzes Stück weit digitaler.

Die Highlights waren dann aber doch die wenigen in Präsenz durchgeführten Dienste

der Jugendlichen.

Hierzu zählten als hervorstechende Dienste die Abnahme der Jugendflamme in

Banfe, die Beteiligung der JF Kernstadt am „Lebendigen Adventskalender, sowie ein

Schwimmbadbesuch, der Anfang 2020 noch vor Corona statt fand.

Besonderer Dank geht an die Jugendlichen selbst, denn alle Regeln wurden

selbstverständlich eingehalten und auch bei Absagen und Aussetzen des Dienstes

wurde nicht gemeckert. Immer wieder zeigten sie Verständnis und bauten damit auch

das JF-Team auf.

Unnötige Regelungen sorgten hier für Frust, da zeitweise das 15jährige Mitglied

ungeimpft zum Dienst kommen konnte und das 16jährige Mitglied nicht. Auch wenn

sie nebeneinander im Klassenzimmer saßen.

Aus- und Weiterbildung war trotz Corona ein Thema, so wurden folgende

Veranstaltungen durchgeführt:

Webinar Statistikportal

Jugendgruppenleiterlehrgang

Webinar zur DSGVO

Fotoseminar

Seminar zur Mitgliederwerbung

Webinar BE/BA

Webinar Experimente zum Thema „Feuer“

Ausbildung, um Coronatests durchzuführen/ zu überwachen

Im Rückblick ist doch einiges passiert. Somit kommen wir 2020 auf 2043 und 2021

auf 2422 Stunden Jugendarbeit.

2022 wird natürlich wieder fast normal. Sogar ein Zeltlager hat stattgefunden.

6 Mitglieder verstärken seit 2020 und 2021 die Einsatzabteilungen ihrer Einheiten.

Sie waren alle lange in der Jugendfeuerwehr und unterstützen nun sogar die

Jugendarbeit

Das Team der Jugendfeuerwehr besteht aus den 3 Stadtjugendwart*innen, 8

Jugendwart*innen in den Einheiten und 12 Betreuer*innen.

Mitglieder:

Die Mitgliederzahl stieg seit der JHV 2020 von 64 Jugendlichen auf jetzt 78

Jugendliche.

Erfreulicherweise kamen, neben Übertritten aus der Kinderfeuerwehr, auch viele

Quereinsteiger zu uns. Die Angst Mitglieder zu verlieren war also zum Glück völlig

unbegründet. Das Ehrenamt Feuerwehr ist nach wie vor interessant.

Das Programm für den Rest von 20222 sieht neben den normalen

Ausbildungsdiensten auch noch Highlights wie eine gemeinsame Übung und eine

Stern-Nachtwanderung vor.

Ehrungen:

Für 3 und für 5 Jahre Dienst in der Jugendfeuerwehr wurden geehrt:

3 Jahre:

Justin Deußen

Thorben Petri

Jonas Diehl

Mats Jannis Hedrich

Nils Jäger

Jayden Lennox Kipper

Paul Kobusch

Fabian Schmidt

Kristian Schmidt

Noah Wied

Hannes Bürgel

Max Gronau

Florian Schwarz

Leonie Dreisbach

Marius Friedrich

Simon Höse

Erik Saßmannshausen

Eddie Steinhanses

Johannes Wickel

Luca Wied

5 Jahre:

Fabian Wickel

Levin Bayer

Paul Gronau

Foto: Feuerwehr Bad Laasphe