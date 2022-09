JKG Siegerland ist Meister in der Verbandsliga Westfalen

(wS/ju) Siegen 15.09.2022 | Heimische Judoka dominieren bei Kodokan Olsberg mit 10:0 und sind zurück in der Oberliga

Nur noch ein Mannschaftskampf war für die Siegerländer Judoka beim Schlusslicht Kodokan

Olsberg zu absolvieren und mit einem Sieg die Meisterschaft einzufahren. Mit einem unglaublichen

10:0 Sieg dominierten die Thomas Schützlinge den Gegner und halten die Meisterschaft in der

Verbandsliga Westfalen in fester Hand. Damit ist man in der nächsten Saison wieder in der

Oberliga auf der Matte.

Alle sieben eingesetzten Siegerländer bringen hoch motiviert die Meisterschaft sicher ins Ziel. Linus

Schreiber macht bis 73 kg den Anfang und bringt seine Mannschaft mit einem Haltegriffsieg in Front. Nur

25 Sekunden brauchte Schwergewichtler Marcell Meyer um die Führung auszubauen. Marco Werder ging

nach zwei Minuten mit einer Fußtechnik in Führung, der vorzeitige Sieg ließ allerdings nicht lange auf sich

warten. Auch Paul Schreiber (-90 kg) siegt nachdem er den Olsberger Rennebaum in Bodenlage gebracht

hatte mit Haltegriff. Marvin Joest, der bis 81 kg auf der Matte stand sorgt mit zwei Wurftechniken zum 5:0

Zwischenstand.



In zwei Gewichtsklassen wechselt Michael Thomas für den zweiten Durchgang. Tohir Zarifbekov (-73 kg)

und Kieu Tran (-81 kg) stehen jetzt auf der Matte. Mit dem sechsten Punkt für eine saubere Hüfttechnik

macht Tohir Zarifbekov den Deckel drauf und sichert der JKG bereits die Meisterschaft. Punkt sieben holt

Marcell Meyer mit einem Schulterwurf nach 20 Sekunden. Marco Werder liegt im achten Kampf mit einer

hohen Wertung zurück, doch die Siegerländer behalten nach einer grandiosen Aufholjagd von Werder die

weiße Weste. Reaktionsschnell siegt Paul Schreiber mit einer Kontertechnik. Mit einer Würgetechnik setzt

Kieu Tran den Schlusspunkt zum 10:0. Mit dem direkten Wiederaufstieg geht es in der nächsten Saison in

der Oberliga für die heimischen Judoka weiter.

Fotos: JKG Siegerland