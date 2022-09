Junger Fahrer (12) rammt zwei Autos in Dortmund: Zeuge verfolgt Audi und informiert die Polizei

(wS/ots) Dortmund 07.09.2022 | Vermutlich in Folge überhöhter Geschwindigkeit verlor ein 12-jähriger (in Worten: zwölf) Fahrer eines Audis in der Nacht zu Mittwoch (7.9.2022) auf der Hafenautobahn in Dortmund die Kontrolle über das mit fünf Kindern und Jugendlichen (12 bis 15 Jahre) besetzte Auto.

Gegen 1.50 Uhr prallte der Audi erst gegen die Schutzplanke in der Mitte der Fahrbahn in Richtung Dortmund und dann gegen einen Mercedes, dessen Fahrer von der Autobahn 45 auf die Hafenautobahn (Mallinckrodtstraße) auffuhr. Der Fahrer flüchtete nach diesem Unfall Nummer 1.

Nummer 2 ereignete sich nach der Flucht über die Mallinckrodt- und die Schützenstraße in der Bülowstraße. Dort sprangen die fünf jungen Insassen – verfolgt von dem Mercedes-Fahrer – aus dem noch fahrenden Audi, der in einen BMW X6 fuhr und erst dann stoppte.

Der 20-jährige Mercedes-Fahrer aus Dortmund verständigte während der Fahrt fortwährend die Polizei über seine Position, so dass ein Streifenteam zwei der fünf Kinder stellen konnte. Die Audi-Insassen rannten in unterschiedliche Richtungen davon.

Erste Ermittlungen lassen den Schluss zu, dass ein 12-Jähriger mit Wohnsitz in Dortmund den gestohlenen Audi steuerte. Die Kriminalpolizei ermittelt aus zwei Gründen: Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verdacht auf einen besonders schweren Diebstahl. Die Polizei übergab die zwei Jungen deren Eltern.