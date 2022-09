L564: Deckensanierung zwischen Siegen-Birlenbach und Langenholdinghausen ab Donnerstag

(wS/Straßen NRW) Siegen 13.09.2022|Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen saniert ab Donnerstag (15.09.) die Fahrbahn der L564 (Olper Straße) zwischen Siegen-Birlenbach und Siegen-Langenholdinghausen. Der Sanierungsbereich erstreckt sich vom Knotenpunkt Birlenbacher Straße/Am Kirschenbäumchen in Birlenbach in Richtung Langenholdinghausen bis zur Einmündung Birlenbacher Straße/Auf dem Bruch. Die Arbeiten auf der circa 1,4 Kilometer langen Strecke werden in vier Bauabschnitten durchgeführt und dauern voraussichtlich sechs Wochen. Der Verkehr wird mit einer Ampelanlage halbseitig an der Baustelle vorbei geführt. Während der Baumaßnahme müssen kurzzeitig einzelne Zufahrten zur Olper Straße gesperrt werden: die Wildrosenallee vom 20.09. ab 16 Uhr bis 22.09. um 5 Uhr, und die Hofbachstraße vom 5.10. ab 4 Uhr bis 6.10. um 5 Uhr.

