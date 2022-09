Neues Angebot von Sparkasse Siegen und Stadt Hilchenbach

Informieren und Leben retten!

(wS/red) Hilchenbach 14.09.2022 | Mit der Renovierung und attraktiven Neugestaltung ihrer Filiale hat die Sparkasse Siegen bereits ein deutliches sichtbares Zeichen für ihr Engagement im Hilchenbacher Stadtteil Dahlbruch gesetzt. Doch ihr Engagement geht über das eigene Gebäude hinaus: Die Sparkasse Siegen fördert seit Jahren das Stadtentwicklungsprojekt „Kultureller Marktplatz“ in unmittelbarer Nachbarschaft ihrer Filiale. Sparkassenvorstand Tillmann Reusch und der Leiter des Beratungscenters in Dahlbruch, Thorsten Katz, präsentierten nun vor Ort Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis und Referatsleiter Hans-Jürgen Klein einen weiteren kleinen Baustein zur Entwicklung des Stadtteils.

Die Sparkasse Siegen hat an einem Nebengebäude ihrer Zweigstelle sechs neue Schaukästen und einen Defibrillator angebracht.

Während die Aushangkästen ein Ersatz für sehr in die Jahre gekommene alte Kästen sind, ist der Defibrillator ein ganz neues Angebot und selbst für die Sparkasse Siegen bisher einmalig, wie Tillmann Reusch deutlich machte: „Wir haben in allen unseren Standorten kreisweit Defibrillatoren. In Dahlbruch stellen wir dieses lebensrettende Angebot aber erstmals öffentlich außerhalb unserer Gebäude bereit.“ Bei Herzstillstand hat nun jede und jeder die Möglichkeit, diesem Menschen sofort zu helfen und sollte diese auch nutzen. Filialleiter Thorsten Katz ergänzte aus eigener Erfahrung, wie wichtig schnell erreichbare Defibrillatoren sind: „Wir haben in unserem Beratungscenter ausgebildete Ersthelfer. Aber bei einem Herzstillstand zählt jede Sekunde und der Defibrillator ist das beste Gerät, um in diesem Notfall sofort zu helfen und Leben zu retten.“

Die Sparkasse Siegen arbeitet bei ihren Angeboten für die Bevölkerung nicht nur gerne mit der Stadt Hilchenbach, sondern auch mit ehrenamtlich Tätigen vor Ort zusammen. So haben diesmal Mitglieder des Löschzuges Dahlbruch der Freiwilligen Feuerwehr den Defibrillator am Gebäude angebracht. „Ein lobenswerter Zusatzeinsatz, der Anerkennung und großen Dank verdient“, waren sich die Anwesenden einig.

Die Freiwillige Feuerwehr gehört auch zu den Gruppen, die den zweiten Teil des neuen Angebotes nutzen werden: die Schaukästen. Dort kann die Löschgruppe ebenso wie andere Vereine nun Aushänge anbringen und so über ihre Arbeit und Angebote informieren. Die Vergabe der Kästen hat die Stadtverwaltung übernommen. „Wir legen Wert darauf, dass die Informationen aktuell gehalten werden“, betonte dazu Hans-Jürgen Klein als Ansprechpartner.

Mit bestem, praktischen Beispiel voran ging dann auch Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis, der den Hinweis auf das Erscheinen des aktuellen Amtlichen Bekanntmachungsblattes der Stadt Hilchenbach zum Aushängen mitgebracht hatte. Die aktuellen Ausgaben dieser städtischen Information liegen übrigens auch in allen Sparkassen-Gebäuden im Stadtgebiet zum kostenlosen Mitnehmen bereit. „Die Veröffentlichungen werden bei uns gerne abgeholt“, konnte Thorsten Katz für Dahlbruch berichten.

Kyrillos Kaioglidis lobte das neue Angebot als Gesamtpaket: „Die attraktiven Schaukästen ermöglichen, über das Vereinsleben und interessante Angebote, insbesondere in Dahlbruch, aktuell zu informieren und für Veranstaltungen zu werben. Und im Notfall kann jede und jeder mit dem Defibrillator einem anderen Menschen bei Herzstillstand das Leben retten. Ich danke der Sparkasse Siegen auch im Namen der Menschen in Hilchenbach für dieses Angebot.“ Und mit Blick auf die Entwicklung des Stadtteils merkte der Bürgermeister an: „Dies ist nur eine kleine Maßnahme, aber sie rundet meines Erachtens das positive Bild und die Entwicklung der Ortsmitte von Dahlbruch ab, die wir mit unserem Projekt „Kultureller Marktplatz“ maßgeblich voranbringen wollen.“

Dem stimmten Tillmann Reusch und Thorsten Katz gerne zu: „In Dahlbruch ist seit dem Baubeginn beim Kultur- und Freizeitzentrum ‚Kultureller Marktplatz‘ eine Aufbruchsstimmung zu erkennen. Dies belegt auch der Neubau von einigen Wohngebäuden. Und wir als Sparkasse sind gerne ein Teil dieser positiven Entwicklung und werden sie weiter fördern und begleiten.“

Abschließend nutzen Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis und Hans-Jürgen Klein die Gelegenheit, sich von Tillmann Reusch und Thorsten Katz die Entwicklung im Sparkassengebäude vorstellen zu lassen. Neben dem Innenausbau der Wohnungen in den oberen Etagen erfolgt im Hinblick auf die Fertigstellung des Gesamtprojektes zurzeit noch die Neugestaltung der Außenanlage.

Apropos Außenanlage: Damit der Bereich mit den neuen Schaukästen auch als gegenüberliegender Platz zum Siemag-Denkmal einen wirklich guten Eindruck macht, wird der Baubetriebshof im Herbst den Grünstreifen vor den Aushängen neu gestalten und in Zukunft bepflanzen. Kleine und große Schritte zur attraktiven Entwicklung von Dahlbruch und Hilchenbach bleiben also für die Sparkasse und die Stadtverwaltung dauerhaft auf der Tagesordnung.

