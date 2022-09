Über 20 Schulen im Kreis beteiligen sich am Schulsanitätsdienst – Erste Hilfe auf dem Schulhof

(wS/drk) Siegen 09.09.2022 | Niemand ist zu klein, um zu helfen – unter diesem Motto rufen das Deutsche Rote Kreuz (DRK) und sein eigenständiger Jugendverband, das Deutsche Jugendrotkreuz (JRK), anlässlich des Welt-Erste-Hilfe- Tags am 10. September 2022 dazu auf, die Vermittlung von Erste-Hilfe- Inhalten an Schulen weiter zu stärken.

Damit Kinder und Jugendliche wissen, wie sie im Ernstfall am besten reagieren, ist es wichtig, sie frühzeitig und vor allem regelmäßig mit Maßnahmen der Ersten Hilfe vertraut zu machen.

Im Kreis Siegen-Wittgenstein bietet dazu die Teilnahme am Schulsanitätsdienst die beste Gelegenheit. Dort gehen eigens dafür ausgebildete Schülerinnen und Schüler in den Pausen Streife und versorgen bei Bedarf kleinere Verletzungen. So sammeln sie früh Erfahrungen in erster Hilfe.

Damit der Schulsanitätsdienst seine Arbeit machen kann, braucht es engagierte Lehrerinnen und Lehrer, die sich für die kindgerechte Ausbildung von Schülerinnen und Schülern in Sachen Erste Hilfe qualifizieren. Der DRK-Kreisverband kooperiert derzeit mit mehr als 20 Schulen, die über einen Schulsanitätsdienst und mindestens eine dafür qualifizierte Lehrperson verfügen. Oft sind auch mehrere Lehrerinnen und Lehrer dabei, die sich die Koordination des Sanitätsdienstes und die

Ausbildung der jungen Ersthelfer teilen. Materialien für die Ausbildung gibt es beim DRK Kreisverband.

Interessierte Schulen können sich an das Ausbildungszentrum des DRK Kreisverbandes wenden. Die Basisausbildung der Lehrerinnen und Lehrer erfolgt beim DRK-Landesverband in Münster.

Nach der Teilnahme an Sanitäts- und Ausbilderkursen sind die Teilnehmenden berechtigt, in der Schule junge Sanitäterinnen und Sanitäter auszubilden. Alle drei Jahre gibt es eine zweitägige Fortbildung in Münster. Schülerinnen und Schüler ab 14 Jahren können am Schulsanitätsdienst teilnehmen. Zusätzlich bietet das JRK vielfältige Aktivitäten an.

Die reichen von der Teilnahme an Gruppenstunden und Aktionstagen bis hin zu Altkleidersammlungen. Ab 16 Jahren ist die reguläre Mitgliedschaft oder Bereitschaft in einem DRK-Ortsverein möglich.

Anlässlich des Welt-Erste-Hilfe-Tags dankt der DRK Kreisverband den Lehrerinnen und Lehrern sowie Schülerinnen und Schülern, die sich bereits im

Schulsanitätsdienst in Siegen und Wittgenstein engagieren. Mehrere Schulen sind im Übrigen bereits für die Basisausbildung in Münster vorgemerkt. Alle, die bisher noch keinen Schulsanitätsdienst haben, sind herzlich eingeladen, sich beim DRK Kreisverband zu informieren.