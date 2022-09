Unbekannte brachen in Kita und Firma ein – Polizei sucht Zeugen

(wS/ots) Siegen 22.09.2022|Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen (21.09.2022) sind unbekannte Täter in eine Kindertagesstätte und in eine Firma eingebrochen.

Die Täter verschafften sich zwischen 17:00 Uhr und 04:30 Uhr Zutritt zu einer Kinderbetreuungsstätte in der Friedrichstraße in Siegen. Sie durchwühlten zahlreiche Schränke und Schubladen. Ersten Erkenntnissen nach ist bislang unklar, ob die Täter Gegenstände entwendeten. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Zwischen 18:30 Uhr und 05:45 Uhr drangen Einbrecher in eine Firma an der Ladestraße Siegen-Ost ein. Sie beschädigten Fenster und Türen. Zahlreiche Schränke und Schubladen wurden durchwühlt. Auch in diesem Fall entstand ein erheblicher Sachschaden.

In beiden Fällen hat das Siegener Kriminalkommissariat 5 die Ermittlungen übernommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der 0271/7099-0 entgegen.

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier