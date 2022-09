Unfall auf der A4 zwischen Gummersbach und Bergneustadt – PKW kollidiert mit LKW

(wS/red) Gummersbach 09.09.2022 | Am frühen Freitagmorgen hat sich auf der A4 in Höhe des Parkplatz Morkepütz ein Unfall ereignet, der in beide Fahrtrichtungen für kilometerlangen Stau sorgte. Ein Mercedesfahrer, der in Richtung Siegerland unterwegs war kollidierte auf regennasser Fahrbahn mit einem LKW der daraufhin durch die Mittelleitplanke schleuderte. Glücklicherweise kam es dabei zu keinem weiteren Zusammenstoß mit entgegenkommende Fahrzeuge. Der Fahrer des LKW, sowie der PKW-Fahrer überstanden den Unfall ohne Verletzungen.

Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe musste die Feuerwehr anrücken. Kurzzeitig musste die A4 in beide Richtungen voll gesperrt werden. Der Verkehr konnte über den Parkplatz Morkepütz geleitet werden.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de