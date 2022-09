Volksbank-Regionalbeirat stiftet zehn Waldsofas für das Siegerland

(wS/vb) Siegen 09.09.2022 | Das Siegerland besticht Bewohner und Gäste gleichermaßen mit einer vielfältigen Natur, einer

wunderschönen Landschaft und zahlreichen Wanderwegen. Um die

Naturkulisse noch besser genießen zu können, laden an zehn Standorten

verteilt über das Siegerland Ruhebänke zum Verweilen und Rasten ein. Die

Waldsofas sind eine Spende des Regionalbeirats Siegerland der Volksbank

in Südwestfalen eG. Stellvertretend für die anderen Standorte übergaben

die Regionalbeiratsmitglieder Dr. Elmar Winkel, Dr. Tim Elkar sowie

Volksbank Vorstand Jens Brinkmann ein Waldsofa an Christof Berg, 1.

Vorsitzender des SGV Flammersbach.

Borkenkäfer, viel zu trockene Sommer und heftige Stürme haben in den letzten

Jahren dazu geführt, dass der Waldbestand auch im Siegerland sehr gelitten

hat. Durch die so notwendigen Arbeiten im Wald – wie das Fällen der Bäume

sowie das anschließende Rücken der Stämme – sind zum Teil auch die

vorhandenen Ruhebänke zerstört worden. „In der Regel ist es so, dass sich die

örtlichen SGV bzw. Heimatvereine um die Pflege und die Instandhaltung der

Bänke kümmern. Durch die aktuell doch enorme Zahl an Beschädigungen

schaffen sie das aber einfach finanziell nicht mehr“, sagen die beiden

Regionalbeiratsmitglieder Dr. Winkel und Dr. Elkar. Als Regionalbeirat habe man

nicht lange überlegen müssen, hier tätig zu werden. „Wir finanzieren die

Anschaffung von zehn Waldsofas für Erlebniswald Tiergarten in Weidenau,

Brachbach, Mudersbach, Neunkirchen, Niederschelden, Seelbach, Burbach,

Walpersdorf, Heestal, und eben auch für Flammersbach.“

„Das Bild unseres Waldes hat sich massiv geändert.

Wo früher die Sicht durch den Baumbestand beschränkt wurde, sind nun ganz neue Aussichtspunkte

entstanden. Gleichzeitig dient der Standort auch als wichtiger Bezugspunkt für

die Rettung von Verletzten oder auch kurzfristig Erkrankten, wie beispielsweise

Herzinfarkt-Patienten“, sagt Christof Berg vom SGV Flammersbach. Hierzu

werden die Bänke mit entsprechenden Nummern ausgestattet. Im Vordergrund

stehe jedoch der Umstand, dass die Bänke dank ihrer ergonomischen Form zum

längeren Verweilen einladen. „Zusammen mit dem nun freien Ausblick sorgen

sie für die perfekte Entspannung. Einfach die Beine hochlegen, sich

zurücklehnen und dem stressigen Alltag entfliehen. Dank der Spende durch den

Volksbank-Regionalbeirat ist dies nun möglich.“

Die Standorte der neuen Waldsofas:

Waldsofa im Erlebniswald Tiergarten, umgesetzt durch den

Heimatverein Hällob Zogepackt

Heimatverein Hällob Zogepackt Waldsofa in der Kommune Brachbach umgesetzt durch den

Heimatverein Brachbach

Heimatverein Brachbach Waldsofa in der Kommune Wilnsdorf umgesetzt durch den SGV

Flammersbach

Flammersbach Waldsofa in der Kommune Mudersbach umgesetzt durch den

Heimatverein Mudersbach

Heimatverein Mudersbach Waldsofa in Neunkirchen durch d Waldsofa in der Kommune

Neunkirchen durch den Heimatverein Neunkirchen

Neunkirchen durch den Heimatverein Neunkirchen Waldsofa in Niederschelden umgesetzt durch den Heimatverein

Niederschelden

Niederschelden Waldsofa in Seelbach umgesetzt durch den Heimatverein Seelbach

Waldsofa in der Kommune Burbach wird umgesetzt durch den

Heimatverein Alte Vogtei Burbach

Heimatverein Alte Vogtei Burbach Waldsofa in der Kommune Kreuztal wird umgesetzt durch den Golfclub

Siegerland

Siegerland Waldsofa in der Kommune Netphen wird umgesetzt durch den

Heimatverein Walpersdorf

Der Regionalbeirat:

Den Regionen des Geschäftsgebiets der Volksbank in Südwestfalen eG ist ein

sogenannter Regionalbeirat zugeordnet. Ziel ist es, die genossenschaftliche Idee

stärker erlebbar zu machen. Jeder Regionalbeirat nimmt zu aktuellen Themen

Stimmungen von Mitgliedern und Kunden auf und gibt beratend Anregungen.

So leistet der Regionalbeirat mit seinen speziellen Marktkenntnissen einen

wichtigen Beitrag zur genossenschaftlichen Strategieentwicklung der Volksbank.

