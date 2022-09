Vorhang auf in Wilnsdorf – Theaterreihe startet mit amüsanter Komödie

(wS/wi) Wilnsdorf 26.09.2022 | Mit einer amüsanten Komödie und bekannten Namen startet die Gemeinde Wilnsdorf in die neue Spielzeit: Am Sonntag, 9. Oktober, versprechen Mariella Ahrens und Marko Pustisek in „Das Blaue vom Himmel“ beste Theaterunterhaltung.

Zum Inhalt: Irgendwann schlägt für jeden Menschen die Stunde der Wahrheit, und dann gibt’s nur eins: Lügen, lügen, lügen! Für Bernard (gespielt von Marko Pustisek) scheint diese Stunde jetzt gekommen: Gerade hat er sich bei seinem besten Freund Philippe und dessen Zukünftiger zum Abendessen eingeladen – seine Frau Nelly (Mariella Ahrens) ist zum Glück noch auf Parkplatzsuche –, als Soraya, sein junger blonder Seitensprung, anruft. Sie sei von zu Hause abgehauen, brauche dringend Geld fürs Hotel und warte in einem Bistro – im Falle einer Weigerung Bernards käme sie aber auch gerne persönlich bei ihm vorbei… Dieser Besuch muss natürlich unbedingt verhindert werden – zumal Bernards Schwiegereltern bei ihm im Haus wohnen – aber ein Grund zur Panik ist das noch lange nicht für ihn, wozu hat er denn seinen gutmütigen Freund Philippe? Der ist schnell überredet, das Geld für die Hotelübernachtung zu Soraya zu bringen. Und damit er sich unauffällig auf den Weg machen kann, behauptet Bernard kurzerhand, Philippes Mutter habe gerade angerufen. Sie habe offenbar einen mysteriösen Anfall erlitten, rede wirr und wisse nicht, was heute für ein Tag sei, kurz, sie brauche dringend Hilfe. Und so fährt Philippe los, wenn auch nicht zu seiner Mutter. Die Zurückgebliebenen machen sich ans Abendessen und sind eben fertig damit, als abermals das Telefon klingelt: Philippes Mutter, quietschfidel und kerngesund, ruft an, um ihren Sohn für den nächsten Tag an die versprochene Fahrt zum Frisör zu erinnern. Die Verwunderung über diesen Anruf – bei den einen echt, bei den anderen gespielt – steht allen Beteiligten noch ins Gesicht geschrieben, da kommt Philippe zurück mit verheerenden Nachrichten für seinen Freund Bernard…

Die Komödie „Das Blaue vom Himmel“ wird am Sonntag, 9. Oktober 2022, ab 20 Uhr in der Aula des Wilnsdorfer Gymnasiums aufgeführt. Eintrittskarten kosten je nach Platzwahl 18 bzw. 20 Euro und sind erhältlich an der ProTicket-Hotline 0231-9172290, online unter www.proticket.de oder im Fachdienst Kultur der Gemeinde Wilnsdorf unter Tel. 02739-802234.